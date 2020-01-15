В Ливии сообщили о завершении режима прекращения огня

Спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех Иса сообщил, что в стране закончился режим прекращения огня и возобновлены боевые действия. Как сообщает телеканал «Аль Гад», он отметил, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар давал согласие на временное прекращение огня по просьбе президента России Владимира Путина, передает «КоммерсантЪ».

ЛНА и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж объявили о прекращении огня после полуночи 12 января, но обе стороны обвиняли друг друга в нарушения перемирия.

13 января в Москве прошли переговоры по урегулированию кризиса в Ливии, но Халифа Хафтар покинул Россию, так и не подписав соглашения. На 19 января запланирована международная конференция в Берлине по решению проблемы в Ливии.