NYT: украинский Boeing в Иране сбили две ракеты (видео)

Две ракеты с интервалом чуть более 20 секунд попали в сбитый в Иране самолет «Международных авиалиний Украины», показывает видео с камер наблюдения, проверенное и опубликованное The New York Times.

Новое видео было залито на YouTube иранским пользователем 14 января. На записи стоит дата «2019-10-17». NYT считает, что камера видеонаблюдения, которая зафиксировала ракетные удары, использует персидский календарь, а не григорианский.

На видео видно, как ракеты, попавшие в самолет, летят с площадки, расположенной в восьми милях от самолета. Запись отвечает на вопрос, который возникал при просмотре предыдущего видео: почему транспондер самолета перестал работать за несколько секунд до попадания ракеты. Это произошло потому, что устройство вывела из строя первая ракета.

Разница между ударами составила примерно 23 секунды. При этом ни одна из ракет не сбила самолет сразу — он загорелся, развернулся, чтобы вернуться в аэропорт, и лишь потом взорвался и рухнул.

Иранские военные винят в произошедшем человеческую ошибку, но в NYT отмечают, что украинский рейс трудно было спутать с крылатой ракетой, так как во время запуска первой ракеты он поднимался со скоростью около 2000 футов в минуту при взлете из аэропорта и следовал по своему обычному маршруту. Это был один из 19 самолетов, которые вылетели из Тегерана после того, как Иран выпустил ракеты по военным базам с американскими военными в Ираке.