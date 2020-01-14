ФБК: Российский книжный союз получал миллионы бюджетных рублей без конкурса

Возглавляемый бывшим премьер-министром России Сергеем Степашиным российский книжный союз получил за 4 года почти четверть миллиарда бюджетных денег без конкурса на организацию Книжного фестиваля на Красной площади. Об этом юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Головач рассказывает в видео «Чрезвычайная ситуация на Красной площади» на YouTube.

«Мы обнаружили, что четыре года подряд контракты на проведение этого мероприятия (Книжного фестиваля на Красной площади, — прим. ред.) получает одно и тоже юридическое лицо. Причем именно получает, без конкурса. Основание — «закупка «определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы…». Просто интересно, какую чрезвычайную ситуацию чиновники Федерального агентства по печати ликвидируют фестивалем книг», — говорит Головач.

Контракты получала НКО «Российский книжный союз», объединяющая крупные издательства и возглавляемая Сергеем Степашиным. Чтобы узнать причину, по которой заключаются контракты, Александр Головач направил запрос в Федеральное агентство по печати с просьбой разъяснить ситуацию, но ему в ответ рассказали какой фестиваль замечательный и предложили посетить мероприятие на следующий год.

Зато в ФАС на обращение ФБК среагировали, ответив, что в действиях должностных лиц содержатся признаки нарушения части 5 статьи 24 закона о контрактной системе. Антимонопольщики рассматривают вопрос о возбуждении административных дел с целью привлечения виновных к ответственности.