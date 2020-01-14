Минск направил коммерческие предложения в ряд стран в поисках альтернативных поставок нефти

Белоруссия считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. По его словам, Минск начал поиск альтернативных поставок нефти, передает БЕЛТА.

«Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — сказал Дмитрий Крутой.

Правительство Белоруссии продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти. «Мы разослали соответствующие коммерческие предложения, — добавил Крутой. — Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан».

Контракт между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января. Договориться о новом соглашении стороны не смогли.