Telegram придется раскрыть финансовую информацию SEC по решению суда

Окружной суд южного округа штата Нью-Йорк требует от Telegram раскрыть финансовые документы, доступ к которым просила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) до 26 февраля. Об этом говорится в постановлении суда.

В сообщении суда говорится, что документы могут быть отредактированы в соответствии с законами о неприкосновенности частной жизни. Запрашиваемые данные должны быть предоставлены не позднее 26 февраля 2020 года, и суд не намерен продлевать этот срок.

Telegram планировал запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram в конце октября 2019 года. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала к компании иск и приостановила ICO криптовалюты.