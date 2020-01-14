Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров по иранской ядерной сделке

Франция, Великобритания и Германия заявили о запуске механизма урегулирования споров по Совместному всеобъемлющему плану действий, касающемуся ядерной программы Ирана, так как Тегеран нарушает соглашение, сообщает Reuters. Тем не менее это не означает, что страны будут оказывать на Иран максимальное давление и введут санкции, как США.

«Мы не принимаем аргумент о том, что Иран имеет право на снижение соблюдения требований Совместного всеобъемлющего плана действий, — говорится в совместном заявлении трех стран. — Вместо обратного курса Иран решил еще больше сократить соблюдение».

6 января Иран объявил, что он снимает ограничения на обогащение урана, чем отступил от своих обязательств по соглашению 2015 года с шестью мировыми державами. Европейские страны надеются «найти путь для выхода из тупика путем конструктивного дипломатического диалога, сохраняя соглашение и оставаясь в его рамках».