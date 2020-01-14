Михаил Ходорковский: Все обвиняемые невиновны

6-ю последовательными решениями ЕСПЧ теперь уже по всем частям процесса признано — то, что делала российская власть в отношении меня и моих коллег, не было «справедливым судом».

Это теперь касается всех аспектов, от уголовного преследования по налоговым статьям до навешенных на моих друзей и коллег заведомо ложных криминальных обвинений.

Да, в ЕСПЧ нам не удалось доказать, что причины псевдоправового бандитизма были только политические, несмотря на то, что этот факт признан в ряде международных решений.

Откровенно говоря, я теперь и сам до конца не уверен, что было главным — боязнь политической конкуренции или элементарная алчность кремлевской своры, захватившей российское государство.

Гаагский арбитраж подробно, 10 лет, при участии и согласии арбитра, выбранного Кремлем, разбирался во всем этом кретинизме, и вне зависимости от того, будет ли подтверждено его формальное право на требование компенсации, свой вердикт вынес: кремлевская группировка украла у всех акционеров «Юкоса» 94 млрд долларов.

Тем не менее никто не может помешать желающим верить, что «Юкос» — второй по размерам налогоплательщик страны, не платил налогов вовсе, а украл всю добытую нефть.

Никто не может запретить считать, что «все состояния сделаны путем преступлений».

Для всех нас важно иное: если мы хотим жить в нормальном правовом государстве, если мы хотим безопасности, а не силового беспредела, то мы обязаны защищать конституционное право каждого считаться невиновным, пока его вина не будет доказана в настоящем судебном процессе.

И вот эта точка поставлена — справедливого процесса не было.

Все обвиняемые невиновны.

Теперь осталось добиться восстановления нарушенных прав, главное из которых — освобождение Алексея Пичугина, томящегося в тюрьме уже 16 лет.

И провести справедливый судебный процесс. Уже над настоящими преступниками.

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