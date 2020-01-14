ЕСПЧ присудил компенсации матери срочника и нацболам из России

Европейский суд по правам человека вынес решения по жалобе покончившего с собой из-за дедовщины срочника, а также по иску нацболов, которые провели в 2006 году акцию в петербургском Заксобрании.

Любовь Стяжкова, мать покончившего с собой в 2002 году солдата, получила в качестве компенсации €33,8 тыс. и € 2,6 тыс. в качестве возмещения затрат, сообщает «Медиазона». В части, где молодой человек проходил службу, его избили, так как он спал на посту. А виновные в том, что молодой человек покончил с собой, через год были освобождены по амнистии.

Компенсация в €9,75 тыс. и €5 тыс. была присуждена бывшим участникам запрещенной Национал-большевистской партии Михаилу Башину и Сергею Чекунову, которых арестовали после участия в акции 2006 года в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Они вместе с еще тремя товарищами кричали: «Нам не нужен такой ЗакС», разбрасывали листовки и называли парламент «позором для города». ЕСПЧ посчитал, что в отношении нацболов было нарушено право на неприкосновенность, а одного из них осудили за одно и тоже правонарушение дважды (по уголовному и административному кодексу), пишет «Медиазона».