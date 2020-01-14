Дмитрий Гудков: Не может быть при этом режиме «Партии перемен»

Доброе утро, Верховный суд. Сегодня с 10 часов тут решали, может ли быть в России независимая партия. Решили, конечно, что нет. «Партии перемен» под руководством Гудкова в стране быть нельзя. Приостановка деятельности на три месяца, следующий этап — ликвидация.

Минюст привел много смешных аргументов, но самый главный был один: у вашей партии нет председателя!

Следите за руками: два съезда в течение года дважды выбирают председателя — меня. Чтобы не признать это решение Минюст говорит: а у вас устав неправильный! С ним никого выбрать нельзя.

— Но ведь по нему та же самая партия в 2018 году выдвигала кандидата в президенты?!

— Это ЦИКу было норм. А нам, Минюсту, нет. Просто мы тогда глаза — что? — приподзакрыли. А теперь — приподоткрыли веки. И увидели Гудкова.

...Конечно, нам предлагают провести очередной съезд, внести очередные поправки в устав, снова, в дцатый раз, избрать меня председателем, опять отнести документы в Минюст... Но вы знаете, мы тут с мая пытаемся зарегистрировать СМИ, «Газету Гудкова». Там есть закрытый перечень документов, которые надо принести, скан паспорта, грубо говоря. Однако в очередную, шестую попытку от потенциального главреда Алексея Обухова Роскомнадзор потребовал доказать, что Алексей не находится под косвенным влиянием иностранных государств. Понимаете, что будет с уставом партии? Вот и я понимаю.

Так что не может быть при этом режиме «Партии перемен». И перемен — тоже.

Источник