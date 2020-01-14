ЕСПЧ не признал второе дело ЮКОСа политическим

Европейский суд по правам человека отказался присуждать Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву компенсацию по второму делу ЮКОСа и не нашел в этом процессе политических мотивов. Как сообщает РБК, при этом суд частично согласился с тем, что в отношении заявителей были нарушены права на справедливый суд, справедливое наказание, во время следствия нарушилось право на общение с родными, и они дважды понесли наказание за одни и те же деяния.

Ранее ЕСПЧ дважды не признавал дело Ходорковского политическим. Впервые такое решение Страсбург вынес в 2011 году и подтвердил его через два года. Заявитель считал, что «его политическая и деловая деятельность была воспринята руководством страны как проявление нелояльности и угроза национальной экономической безопасности», — сказано в документах ЕСПЧ. Ходорковский и Лебедев ссылались на правительственных чиновников, в том числе и на бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, которые говорили о том, что бизнесменов надо было удалить из политики.

Обвинения Ходорковскому и Лебедеву по второму делу ЮКОСа были предъявлены в 2006 году. Генпрокуратура считала, что с 1998 по 2003 год бизнесмены похитили нефть на 1,3 трлн руб. и получили чистой прибыли от ее продажи почти на 400 млрд. Свою вину предприниматели отрицали. При этом суд отказался заслушивать несколько свидетелей защиты, а также изучать многие документы, подтверждающие их невиновность, жаловались Ходорковский и Лебедев в ЕСПЧ. По итогам сложения приговоров в 2010 году Ходорковский и Лебедев получили по 14 лет колонии; этот срок затем был снижен до 10 лет и 10 месяцев.

В 2014 году Страсбург присудил акционерам ЮКОСа самую большую в истории суда компенсацию за неверно взысканные штрафы по итогам налоговых проверок в 2000-2001 годах — €1,87 млрд. Но в январе 2017 года Конституционный суд России счел невозможным исполнение решения ЕСПЧ, так как ЮКОС посчитали «злостным неплательщиком налогов». Гаагский арбитраж присудил бывшим акционерам ЮКОСа свыше $50 млрд, но Россия оспорила это решение в 2016 году. Окончательное решение по этой тяжбе будет вынесено в феврале 2020 года.