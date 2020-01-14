«МБХ медиа»: застройщик мусорного полигона в Шиесе уклоняется от исполнения решения суда

Для того чтобы избежать исполнения судебного решения по сносу построек, возведенных в Шиесе, сотрудников компании ООО «Технопарк» перевели в ООО «Архангельск». Об этом «МБХ медиа» сообщает со ссылкой на источники в компании.

Теперь компания планирует реализовывать проект под другим названием «с чистого листа». Собеседник издания предполагает, что ООО «Технопарк» в ближайшее время ликвидируют, а ООО «Архангельск» не будет обязано исполнять решение суда по сносу построек в Шиесе.

Арбитражный суд Архангельской области ранее признал самостроем возведенные ООО «Технопарк» объекты, в том числе четыре водозаборных скважины, технологические дороги, выложенные плитами, и площадку для посадки вертолета. На ликвидацию построек отведен месяц.