В России среди детей-сирот 170 тыс. человек не обеспечены жильем, хотя имеют на это право, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Сегодня 170 тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, уже имеющих на это право. Мы сделали предложение, не первый раз обратились в правительство и с правительством наконец выработали предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет», — сказал он.

Кудрин сообщил также, что его ведомство на постоянной основе будет мониторить эффективность госкомпаний: «Добавляем работу по эффективности госкомпаний, госкорпораций, соответствуют ли они тем стратегическим задачам, которые перед ними поставлены, и тем стратегиям, которые принимают их наблюдательные советы, качество корпоративного управления и всей системы госзакупок, принятия решения и решений по имущественным вопросам, которые не всегда видны на уровне втором, третьем и четвертом этой системы, пирамиды дочерних компаний».

По его словам, как и раньше СП будет следить за «Росатомом», Росавтодором и РЖД, но добавится «Ростех», «Газпром», «Роснефтегаз».