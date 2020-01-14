В Иране прошли аресты по делу о сбитом самолете

Власти Ирана провели несколько арестов по делу о сбитом самолете украинских авиалиний. Об этом со ссылкой на представителя судебной власти Голамхоссейна Эсмаили сообщает Reuters.

Иран накажет всех, кто виновен в случайной атаке на украинский пассажирский самолет, заявил в телевизионном выступлении президент Хасан Рухани, добавив, что «трагическое событие» будет тщательно расследовано.

«Это была непростительная ошибка <...> один человек не может нести единоличную ответственность за крушение самолета», — сказал он.

Между тем, арестованы также около 30 демонстрантов, которые вышли на улицы после того, как власти признали атаку на самолет. «Около 30 человек были арестованы за участие в незаконных собраниях. Мы терпимо относимся к законным митингам», — заявил Эсмаили.

Самолет «Международных авиалиний Украины», вылетевший в Киев, потерпел крушение в Тегеране 8 января. В катастрофе погибли 176 человек, включая 9 членов экипажа. Иран изначально заявлял о технической проблеме в двигателе. Но позже власти США, Канады и Великобритании сообщили, что по данным их разведки, лайнер был сбит ракетой ПВО. Эту же версию подтверждала видеозапись, сделанная очевидцем. После этого власти Ирана признали факт непреднамеренной атаки на самолет, отметив, что он летел вблизи важного военного объекта. В тот момент боевая готовность была повышена на фоне напряженности в отношениях с США. До инцидента Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке в ответ на операцию американских военных, в результате которой был убит командующий силами «Кудс» генерал Касем Сулеймани.





