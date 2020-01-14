Ученые: пожары в Австралии могут стать нормой

Если мир не начнет стремительно сокращать выбросы парниковых газов, лесные пожары, бушующие сейчас в Австралии, могут стать обычным явлением, предупреждают ученые, занимающиеся изменением климата. Об этом сообщает Reuters.

Обзор британского Метеорологического бюро Hadley Center, в котором рассматривалось 57 научных исследований, опубликованных с 2013 года, говорит о связи техногенного изменения климата и пожаров, хотя правительство Австралии и некоторые ее СМИ пытались преуменьшить это влияние.

Изменение климата привело к увеличению частоты и серьезности того, что ученые называют «пожароопасной погодой» — периодов с определенным сочетанием более высоких температур, низкой влажности, небольшого количества осадков и сильных ветров. Такая погода наблюдалась не только в Австралии, но и на западе США и Канады, в южной Европе, Скандинавии, Амазонии и Сибири.

Средняя продолжительность сезона пожаров выросла на 20%, отмечают ученые. При этом в Австралии проблема наиболее серьезная, так как ее территория нагрелась больше 1°С с доиндустриальных времен, чем остальная планета в среднем.