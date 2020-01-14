В 2019 году банки отказали в кредите 60% потенциальных заемщиков

Доля одобренных заявок на кредит упала до минимума за два года. Наиболее высокий шанс получить заем был у желающих оформить ипотеку. Причина снижения лояльности банков — в мерах Центробанка России против закредитованности и ухудшении платежной способности заемщиков, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За прошлый год банки одобрили только 36,9% кредитных заявок. В декабре доля выданных займов и вовсе сократилась до 32,2%, что стало минимальным показателей с 2017 года. Данные подтверждает и Объединенное кредитное бюро, по расчетам которого уровень одобрения составил 30–31%. БКИ «Эквифакс» также зафиксировало рост отказов заемщикам в 2019 году.

По данным НБКИ, чаще всего россиянам одобряли ипотеку (65,6% обращений). Лояльность по выдаче автокредитов упала до 43,5% (–7,2 п.п. относительно 2018 года). Заявки на необеспеченные кредиты и кредитные карты банки одобряли в 33,9% случаев.

На статистику повлияли действия ЦБ против закредитованности населения. Так, с 1 октября регулятор обязал банки и микрофинансовые компании рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд на сумму более 10 тыс. руб. Также рост закредитованности сказался на качестве самих заемщиков. Из-за этого средний процент одобрения кредитных заявок будет снижаться и дальше. Однако такая тенденция есть не у всех банков. Например, уровень одобрения значительно не изменился в ВТБ, «Открытии», РНКБ и Русфинанс Банке («дочка» Росбанка).

На уровне одобрения сказывается стагнация доходов населения. Ставки в течение 2020 года будут снижаться, но банки будут ужесточать условия отбора заемщиков.