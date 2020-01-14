Пекин: объединение Тайваня с Китаем «неизбежно», несмотря на итоги выборов

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что любой, кто стремится отделить Тайвань от Китая, «оставит зловоние на 10 тысяч лет», а объединение стран является исторической неизбежностью. Такую реакцию вызвало у представителя Китая переизбрание президентом Тайваня Цай Инвэнь, которая выступает против сближения с Пекином, пишет The Guardian.

Уверенная победа Цай на выборах главы республики, которые прошли 11 января, привела Китай в замешательство. Там почти весь прошлый год государственные СМИ высмеивали Цай Инвэнь и подчеркивали популярность ее оппонента Ханя Гоюя из прокитайской партии Гоминьдан.

После победы Цай, Пекин стремился преуменьшить результаты выборов. Например, государственное китайское агентство Синьхуа заявило 12 января, что партия Цай использовала «грязную тактику», в том числе фальшивые новости, репрессии и запугивание. А народу Тайваня предстоит «затянуть пояса и продолжать жить тяжелой жизнью». Государственные СМИ Китая также обвиняют «внешние темные силы», такие как США, в результатах выборов.