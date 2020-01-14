Ливийский конфликт попытаются урегулировать в Берлине

Международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН 19 января планируется провести в Берлине. Как пишет Deutsche Welle, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по данным его администрации, 19 января на один день прибудет в Берлин. Ожидается, что в конференции примут участие участвовать президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

Попытка России и Турции добиться прекращения огня в Ливии пока не увенчалась успехом. На межливийских переговорах в Москве 13 января соглашение, конкретизирующее прекращение огня, подписала лишь одна из двух участвовавших во встрече сторон. Халифа Хафтар, командующий ливийской национальной армией, попросил времени до утра 14 января, но покинул Россию, не подписав документ.

Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу с полуночи 12 января. Однако армия под командованием Хафтара и силы правительства, признанного международным сообществом, обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Прекращение огня стало возможно лишь после настоятельных призывов Турции, России и ряда стран Евросоюза.

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране. Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. Генерал поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа.