NYT: русские хакеры атаковали компанию из Украины, связанную с импичментом Трампа

Связанные с российской внешней разведкой хакеры атаковали в конце прошлого года украинскую компанию Burisma. В отношении этой компании добивался проведения расследования президент США Дональд Трамп, из-за чего ему был объявлен импичмент, пишет The New York Times.

Попытки взлома Burisma, в которой ранее работал сын политического оппонента Трампа Хантер Байден, начались в начале ноября. В это время в США шло расследование в отношении президента. Что именно искали хакеры и нашли ли они это — не ясно. Возможно, это был компромат на Байдена —информация, которую хотел получить от Украины Трамп.

Методы работы российских хакеров похожи на те, что использовались для взлома электронных писем штаба Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года. Для взлома использовались фишинговые электронные письма, которые предназначены для кражи имен пользователей и паролей. Хакеры создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы входа дочерних компаний Burisma, и направляли письма сотрудникам. Некоторых удалось обмануть, и хакеры смогли попасть на один из серверов Burisma.

NYT со ссылкой на свои источники утверждает, что на Украине также работают российские шпионы, которые ищут компромат на сына демократа Джо Байдена.

«Теперь мы знаем, что Владимир Путин также видит в Джо Байдене угрозу, — говорит представитель предвыборной кампании Байдена Эндрю Бейтс. — Любой американский президент, который неоднократно поощрял иностранные интервенции такого рода, немедленно осудил бы это нападение на суверенитет наших выборов».

Среди целей русских хакеров была также телепроизводственная компания «Квартал 95», основанная президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью взлома могла быть переписка бывшего руководителя компании Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины в июне прошлого года.