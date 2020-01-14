«Аэрофлот» изменил время рейсов в Тегеран

После того, как Министерство иностранных дел рекомендовало «Аэрофлоту» не летать в Тегеран в ночное время суток, компания перенесла время вылета с 22:15 на 4:00. Соответственно, обратный рейс с 4:00 передвинут на 10:00. Рекомендации МИД последовали после крушения украинского самолета, сбитого ракетой иранских сил ПВО. Собеседники «Ведомостей» в авиакомпаниях говорят, что сама рекомендация абсурдна, потому что системы ПВО следят за воздушным пространством по радарам, а не визуально.

Сотрудник предприятия оборонной промышленности предполагает, что такая рекомендация изначально исходит от иранских властей и может означать либо их растерянность и желание максимально подстраховаться, либо признание того, что у Ирана дело с контролем воздушного пространства обстоит совсем плохо. Дальность, на которой можно визуально с помощью оптических приборов определить, гражданский самолет или нет, обычно меньше радиуса поражения большинства зенитных ракетных комплексов средней дальности. Украинский лайнер был сбит в 6.14 – в это время в городе уже светло.

Полеты через Иран запретили регуляторы Канады, США, Франции, Германии и некоторых других стран. Но Росавиация полеты не запрещает.