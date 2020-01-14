Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о прекращении огня в Ливии

Генерал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, покинул Москву вместе со своей делегацией, так и не подписав соглашение о прекращении огня. По данным Al-Arabiya, он отказался от какого-либо посредничества для урегулирования конфликта в стране и заявил, что российская сторона проигнорировала ряд требований его армии.

Также Хафтар не был удовлетворен тем, что в соглашении не присутствовал пункт о выводе турецких сил из Ливии.

Напомним, что 13 января глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар прибыли в Москву, чтобы обсудить и подписать соглашение о прекращении огня. Переговоры проходили по инициативе президентов России и Турции. Позже стало известно, что Хафтар отложил подписание соглашения и взял паузу до утра вторника.

Al-Arabiya отмечает, что после того как Хафтар покинул Россию, возобновились бои в Салах-эд-Дине, который находится к югу от Триполи. При этом Ливийская национальная армия объявила в Facebook, что ее члены «готовы и полны решимости добиться победы».