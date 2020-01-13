Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган начать новую жизнь

Королева Великобритании, обсудив с высокопоставленными членами семьи, будущую роль принца Гарри и Меган, которые заявили, что хотят стать финансово независимыми, одобрила их решение.

«Несмотря на то что мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться ценной частью нашей семьи», — цитирует заявление Русская служба «Би-би-си».

По словам королевы, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Британии. Финальные решения по этому поводу, по ее словам, будут приняты в течение ближайших дней.