В переговорах по урегулированию ситуации в Ливии взята пауза

После переговоров в Москве глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и представитель парламента на востоке страны подписали документ по урегулированию, но командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар взял время до утра вторника. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Переговоры Сарраджа и Хафтара начались 13 января в Москве по инициативе президентов России и Турции. Ранее поддерживаемое ООН Правительство национального согласия Ливии и военные формирования Халифы Хафтара, которые несколько месяцев осаждали Триполи, согласились прекратить боевые действия.