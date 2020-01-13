В Госдуму внесли проект амнистии

В Госдуму внесли проект постановления об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автор документа депутат Сергей Иванов сообщил «МБХ медиа», что под амнистию может попасть фигурант «московского дела» Константин Котов, осужденный на четыре года по «дадинской статье».

«Под амнистию попадает статья 212.1 УК — неоднократное нарушение правил митингов собраний и шествий, и статья 319 УК — оскорбление представителей власти. Что касается 282 статьи УК — экстремизм, то сейчас были внесены изменения, и если человек по первому разу привлекается, то тут уголовного преследования не возникает», — сказал Иванов.

При этом он отметил, что статья 318 УК (применение насилия к представителю власти), по которой осуждены большинство фигурантов «московского дела», под амнистию не подпадает.

Под амнистию подпадут ветераны боевых действий, бывшие силовики, участвовавшие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской АЭС, аварии на «Маяке», награжденные государственными наградами СССР и России. Кроме того, выпустить на свободу предлагается несовершеннолетних, а также женщин и отцов-одиночек с детьми до 18 лет или с детьми-инвалидами, если лишение свободы не было связано с преступлением в отношении несовершеннолетних. Под амнистию также могут попасть мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, инвалиды I и II групп, больные активной формой туберкулеза и тяжелые онкобольные.