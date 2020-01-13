Фильм «Дылда» отсутствует в числе номинантов на «Оскар»

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не попал в число номинантов на премию «Оскар». Ранее он вошел в шорт-лист в категории «Лучший международный художественный фильм».
На награду претендуют «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо (Южная Корея), «Боль и слава» Педро Альмодовара (Испания), «Страна меда» Тамары Котевской (Северная Македония), «Тело Христово» Яна Комаса (Польша) и «Отверженные» Ладж Ли (Франция).
Congratulations to the International Feature Film nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/qpNH5CaUyj— The Academy (@TheAcademy) January 13, 2020
Также в число номинантов премии в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».не попал российский мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.
Вручение награды победителям состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. Между главным фаворитами, номинации распределись следующим образом: «Джокер» — 9, «1917» — 10, «Однажды в… Голливуде» — 10, «Ирландец» — 9, «Паразиты» — 6, «Кролик Джоджо» — 6, «Брачная история» — 6, подсчитал портал «КиноПоиск».
Лучший фильм
· «Ford против Ferrari»
· «Ирландец»
· «Кролик Джоджо»
· «Джокер»
· «Маленькие женщины»
· «Брачная история»
· «1917»
· «Однажды в… Голливуде»
· «Паразиты»
Лучший актер
· Антонио Бандерос — «Боль и слава»
· Леонардо Дикаприо — «Однажды в… Голливуде»
· Адам Драйвер — «Брачная история»
· Хоакин Феникс — «Джокер»
· Джонатан Прайс — «Два Папы»
Лучшая актриса
· Синтия Эриво — «Гариетт»
· Скарлет Йоханссон — «Брачная история»
· Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
· Шарлиз Терон — «Скандал»
· Рене Зельвеггер — «Джуди»
Лучший режиссер
· «Ирландец» — Мартин Скорсезе
· «Джокер» — Тодд Филлипс
· «1917» — Сэм Мендес
· «Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино
· «Паразиты» — Пон Джун-хо