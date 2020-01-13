Фильм «Дылда» отсутствует в числе номинантов на «Оскар»

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не попал в число номинантов на премию «Оскар». Ранее он вошел в шорт-лист в категории «Лучший международный художественный фильм».

На награду претендуют «Паразиты» режиссера Пон Джун-хо (Южная Корея), «Боль и слава» Педро Альмодовара (Испания), «Страна меда» Тамары Котевской (Северная Македония), «Тело Христово» Яна Комаса (Польша) и «Отверженные» Ладж Ли (Франция).

Congratulations to the International Feature Film nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/qpNH5CaUyj — The Academy (@TheAcademy) January 13, 2020

Лучший фильм

Также в число номинантов премии в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».не попал российский мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.Вручение награды победителям состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе. Между главным фаворитами, номинации распределись следующим образом: «Джокер» — 9, «1917» — 10, «Однажды в… Голливуде» — 10, «Ирландец» — 9, «Паразиты» — 6, «Кролик Джоджо» — 6, «Брачная история» — 6, подсчитал портал «КиноПоиск»

· «Ford против Ferrari»

· «Ирландец»

· «Кролик Джоджо»

· «Джокер»

· «Маленькие женщины»

· «Брачная история»

· «1917»

· «Однажды в… Голливуде»

· «Паразиты»

Лучший актер

· Антонио Бандерос — «Боль и слава»

· Леонардо Дикаприо — «Однажды в… Голливуде»

· Адам Драйвер — «Брачная история»

· Хоакин Феникс — «Джокер»

· Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучшая актриса

· Синтия Эриво — «Гариетт»

· Скарлет Йоханссон — «Брачная история»

· Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

· Шарлиз Терон — «Скандал»

· Рене Зельвеггер — «Джуди»

Лучший режиссер

· «Ирландец» — Мартин Скорсезе

· «Джокер» — Тодд Филлипс

· «1917» — Сэм Мендес

· «Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино

· «Паразиты» — Пон Джун-хо