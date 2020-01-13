Ивана Голунова уведомили о возбуждении дела из-за его задержания

Следственный комитет уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела по факту его задержания летом прошлого года. Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«Письмо датировано 18 декабря (за день до пресс-конференции Путина), канцелярия Следственного комитета зарегистрировала его 25 декабря, а отправила на почту 26 декабря. Как-то канцелярия СК не очень уважительно относится к нуждам Главного управления по расследованию особо важных дел», — отметил Голунов.

Журналиста задержали в июне и обвинили в попытке сбыта наркотиков. Он утверждал, что наркотики ему подбросили. Позже обвинения с него сняли, были уволены два генерала МВД, а также полицейские, которые задерживали Голунова. О том, что против полицейских возбудили уголовное дело, стало известно на пресс-конференции президента Владимира Путина в декабре.