В Париже начинается рассмотрение связанного с Россией дела о допинговой коррупции

В понедельник 13 января началось рассмотрение дела о коррупции в спорте, связанное с обвинениями в массовом сокрытии использования допинга российскими спортсменами. Обвинение утверждает, что ради участия в Олимпиаде 2012 года и других соревнованиях спортивным чиновникам были уплачены миллионы долларов, сообщает Associated Press.

Одним из тех, кто предстанет перед судом, будет Ламин Диак, бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Его обвиняют не только в коррупции, но и в отмывании денег, а также в злоупотреблении доверием. По данным следствия, Диак прямо или косвенно потребовал € 3,45 млн у двух десятков российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, чтобы те могли продолжать участие в соревнованиях. Спортивного чиновника также обвиняют в причастности к использованию во время выборов президента и парламента в его родном Сенегале в 2012 году выплаты от России в размере $1,5 млн в обмен на сокрытие допингового скандала. Также Диак позволил присвоить одному из своих сыновей спонсорские доходы Международной ассоциации легкоатлетических федераций от российского банка ВТБ, китайской нефтяной компании Sinopec и телекомпании CCTV, южнокорейского технологического гиганта Samsung и других организаций. Сына Ламина Диака будут судить заочно, так как Сенегал отказался выдать его Франции.

Не предстанут перед судом и двое замешанных в деле россиян: бывший казначей ассоциации Валентин Балахничев и тренер Алексей Мельников.

В числе обвиняемых, которые предстанут перед судом — адвокат, консультировавший Диака, и доктор, наблюдавший за тестированием на наркотики в ассоциации.