На датской «Русалочке» появилось граффити «Free Hong Kong»

На популярной у китайских туристов достопримечательности Дании «Русалочка» неизвестные вандалы оставили надпись, призывающую к независимости Гонконга. Красная надпись «Free Hong Kong» рядом с такой же небольшой белой надписью появилась 13 января на камне, на котором сидит изваяние героини сказки Ганса Христиана Андерсена, сообщает Reuters
.
107-летную скульптуру посещают более миллиона туристов в год и она пользуется особым вниманием у туристов из Китая. Появившаяся надпись связана с антикитайскими демонстрациями, проходящими в Гонконге в последние месяцы.
Ранее скульптура «Русалочка» уже несколько раз становилась жертвой вандалов, в том числе оставалась без головы.