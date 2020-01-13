Сергей Маркедонов о ситуации в Абхазии

Нынешний январь в Абхазии выдался горячим совсем не из-за глобальных климатических изменений. Начало нового политического года ознаменовалось здесь массовыми акциями протеста: демонстранты взяли штурмом администрацию президента, требуя отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы. Ситуация развивалась стремительно. Сначала депутаты при девятнадцати голосах за, четырех против и одном воздержавшемся приняли постановление с предложением президенту оставить свой пост. Затем в дело вступила высшая судебная власть. Верховный суд огласил решение о назначении повторных выборов главы республики. Именно этого добивалась оппозиция с первых минут после того как абхазский ЦИК огласил итоги второго тура президентских выборов (они прошли в сентябре 2019 года). И наконец, после вердикта Верховного суда Центральная избирательная комиссия Абхазии назвала дату новых досрочных выборов. Голосование назначено на 22 марта.

Можно ли считать происходящее неожиданностью? Какие сценарии будущего Абхазии просматриваются уже сегодня? Думается, что январские выступления оппозиции экспромтом не были. Для обострения ситуации было, как минимум, два повода. Первый, это оспаривание итогов сентябрьских выборов. Напомню, что действующий президент Рауль Хаджимба победил с мизерным преимуществом (1615 голосов!). Второй — ноябрьский криминальный инцидент в центре Сухума (стрельба у известного ресторана «Сан-Ремо»). Все это накладывалось на многолетний внутриабхазский раскол, дававший о себе знать уже не раз (наиболее яркими примерами стали выборы 2004-2005 гг., массовые акции протеста в мае–июне 2014 года, стоившие поста президента Александру Анквабу).

Еще до новогодних каникул Сухум с кратким визитом посетил один из ведущих оппозиционных лидеров Аслан Бжания, пропустивший выборы-2019 из-за отравления. К слову сказать, слухи и спекуляции вокруг этой истории также внесли свой вклад в общую дестабилизацию обстановки и снижение популярности действующей власти. В январе 2020 года Бжания уже активно включился в политическую игру. Скорее всего, он станет одним из фаворитов будущей кампании. Но перевыборы — это тактическое, а не стратегическое решение. Они позволяют купировать текущий кризис, не допустить разрастания эскалации конфликта внутри абхазского общества. Но все те проблемы, с которыми сталкивался Хаджимба, достанутся в наследство его гипотетическому преемнику. Это и раскол политического класса республики, и наступление криминала, и дефицит новых подходов (апелляции к войне с Грузией и к историческому прошлому уже не дают прежнего эффекта). Тем более не исключено, что на новом витке электоральный раскол снова будет воспроизведен, а предсказать победителя со стопроцентной вероятностью сегодня не возьмется никто.

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