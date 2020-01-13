Вице-президент Абхазии подал заявление об отставке

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил о сложении с себя полномочий.

«В соответствии с Конституцией республики Абхазия и в связи с тем, что президент республики Абхазия Хаджимба Рауль Джумкович подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента республики Абхазия», — говорится в его сообщении.

Вечером 12 января Хаджимба на фоне протестов в столице направил в парламент заявление о сложении полномочий. Аслан Барциц сообщил, что Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента.

«Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране были порядок и законность, была преемственность», — сказал Барциц, передает ТАСС.