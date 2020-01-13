Иранские силовики обстреляли демонстрантов

Полиция Ирана применила боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстрации, участники которой выражали протест против того, что правительство изначально отрицало факт ракетного удара по украинскому Boeing. Об этом сообщает Associated Press. Иранские СМИ не освещали инцидент, произошедший с протестующими в Тегеране. Однако международные правозащитные организации уже призвали правительство страны разрешить людям мирно выражать свое мнение, как это заложено в конституции страны.

Власти Ирана сначала заявляли, что крушение 8 января украинского самолета, в результате которого погибли 176 человек, произошло из-за технической неисправности. Этой версии правительство придерживалось три дня, утверждая, что иранские вооруженные силы не виноваты. Только 11 января, перед лицом растущих доказательств и обвинений западных лидеров, Иран сообщил, что случайно сбил пассажирский самолет ракетой.

Ложные сообщения привели к тому, что два государственных телеведущих подали в отставку в знак протеста. А церемония зажжения свечей вечером в субботу превратилась в акцию протеста, в которой сотни людей скандировали лозунги против лидеров страны. Протесты также прошли в городе Исфахан и в других местах.

На одном из видео, поступивших в Центр по правам человека в Иране, видно как толпа демонстрантов бежит от площади Свободы в Тегеране после попадания снаряда со слезоточивым газом. А женщина кричала на фарси: «Они обстреливали людей слезоточивым газом! Площадь Свободы. Смерть диктатору!» На другом видео видна раненная женщина, за которой тянется кровавый след. Окружающие ее люди говорят, что в нее стреляли боевыми патронами и что она «кровоточит без остановки».

В полиции применение оружия отрицают. «Во время протестов полиция не стреляла, потому что столичным полицейским были даны приказы проявить сдержанность», — сказал Хоссейн Рахими, глава полиции Тегерана, передает Reuters.

Полиция ненадолго задержала посла Великобритании в Иране Роба Макера, который заявил, что пошел на церемонию зажжения свечей, не зная, что она превратится в протест. Он сказал, что покинул этот район, но через 30 минут был арестован. Великобритания заявила, что ее посланник был задержан «без каких-либо оснований или объяснений» и назвала произошедшее «вопиющим нарушением международного права». После подтверждения личности посла его отпустили, но потом вызвали в МИД.

Член парламентского комитета Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаеддин Боруджерди обвинил британского посла в организации акций протеста и призвал его выслать. Его поддержали десятки людей, которые собрались возле британского посольства и кричали «Смерть Англии».