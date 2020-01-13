В Думе отказались поддержать законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект сенатора Андрея Клишаса о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации. Предлагаемые меры авторы инициативы связывали с необходимостью предотвращения распространения заведомо ложных угроз совершения терактов, поступающих на электронные адреса. Однако, как пишет «КоммерсантЪ», депутаты сочли, что они «не представляются эффективными», в том числе потому, что уже введенное в действие аналогичное требование к организаторам сервисов обмена мгновенными сообщениями во многих мессенджерах «не исполняется, а там, где оно исполняется, выявлены многочисленные способы его нарушения».

Кроме того, считают депутаты, блокирование переписки конкретного пользователя не лишает его возможности тут же создать новый аккаунт и продолжить переписку.

Профильный комитет Госдумы по информационной политике планирует рассмотреть законопроект в январе.