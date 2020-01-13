Стороны конфликта в Ливии могут заключить в Москве соглашение о прекращении огня

Переговоры главы правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа и командующего ливийской национальной армией Халифой Хафтаром пройдут 13 января в Москве, сообщает «Интерфакс».

«В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции», — сообщили в МИД России. Среди участников встречи будут Саррадж, Хафтар и представители других ливийских сторон.

Ранее поддерживаемое ООН правительство национального согласия Ливии и военные формирования Халифы Хафтара, которые несколько месяцев осаждали Триполи, согласились прекратить боевые действия.