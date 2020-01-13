Владимир Гельман: Ложь как способ существования страны

На первый взгляд, ответ на вопрос о том, почему Иран признал ответственность за сбитый украинский Боинг, а Россия за сбитый малайзийский - нет, лежит на поверхности. Иран легитимно контролирует воздушное пространство над территорией своей страны, в то время как российские proxy на Донбассе нелегитимно действовали на территории чужой страны. Но этот ответ неполон и недостаточен: непризнание ответственности со стороны российского государства (пусть и с переводом стрелок на эксцесс исполнения) и стремление скрыть неблаговидные поступки завесой вранья проявляется и во многих других эпизодах. Допинговый скандал, пожалуй, служит самым наглядным проявлением такого рода. Как мне кажется, причины лежат гораздо глубже и связаны с тем, что ложь составляет важнейшую "скрепу" российского политического режима. Он стремится с ее помощью решать проблемы собственной легитимации, и заодно в качестве платы за лояльность раздает россиянам индульгенцию на ложь во имя поддержания статус-кво. И эта ложь - не столько стратегическое поведение по конкретным поводам, сколько способ существования страны как таковой.

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