Nissan может выйти из альянса с Renault

Напряженность между концернами Nissan и Renault возросла после того, как экс-глава альянса Карлос Гон сбежал перед судом из Японии в Ливан. Теперь Nissan планирует завершить сотрудничество с Renault и провести перестановки в правлении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, Nissan ускорил разработку секретного плана по выходу из альянса после скандала с побегом Гона от японского правосудия. Это событие не стало ключевой причиной, но способствовало увеличению уже существовавшей напряженности между представителями компаний. При этом в ближайшие дни глава Renault Жан-Доминик Сенар представит несколько совместных проектов альянса, которые должны показать работоспособность объединения.

Распад альянса вынудит участников искать новых партнеров для эффективной конкуренции с существующими в автомобильной отрасли объединениями.