Борис Вишневский: Империя лжи

Итак, Иран признал, что сбил "Боинг". После трех дней вранья (поддерживаемого российской пропагандой) про проблемы с двигателями. И после заявлений о том, что версия, что самолет был сбит ракетой - это "психологическая манипуляция со стороны США".

Вчера, выступая на "Эхе", я говорил, что самолет, скорее всего, был сбит, и что нельзя исключать (хотя это и маловероятно), что Иран это признает.

Что же, малая вероятность реализовалась. Но с заявлениями о том, что, мол, "в кризисный период" из-за "авантюризма США", иранские ПВО проявили "повышенную чувствительность" и совершена "чудовищная ошибка".

А российские провластные политики, хваля мудрость Ирана, заявляют и о "вине Вашингтона": дескать, "спровоцировали Иран на ответный удар"...

Ответный удар по кому? По гражданскому самолету?

Это не ошибка. Это преступление. Которое привело к гибели 176 человек.

Преступление, совершенное государством, которое десятилетиями поддерживает террористов, финансирует "Хамас" и "Хисбаллу" и вместе с ними несет ответственность за жертвы их терактов.

Да, сейчас Иран, припертый к стенке, сквозь зубы извинился и даже выплатит компенсации. После чего продолжит финансировать террористов и устраивать демонстрации с призывами уничтожить Америку и Израиль.

Но есть еще одно аналогичное преступление - совершенное в июле 2014 года.

Сбитый малайзийский "Боинг", в котором погибли 298 человек.

Прошло пять с половиной лет.

Собрано огромное число доказательств того, что самолет сбили из привезенного из России "Бука", которым управлял российский же расчет.

И все эти годы российские власти врут, не краснея, сменяя одно вранье другим, но неизменно отрицая как свою вину, так и вину бандитов из так называемой "ДНР" в гибели почти трехсот человек. Уже были и "испанский диспетчер", и "украинский истребитель", и многое другое. В том числе, яростное сопротивление России созданию международного трибунала по расследованию гибели самолета.

Когда-то Рейган назвал СССР "империей зла".

Сегодня больше бы подошло "империя лжи".

Потому что именно ложь и лицемерие - наглое, открытое, с уверенностью в безнаказанности ("мы сделаем все, что хотим, и ничего нам за это не будет") - основа политики нынешней российской власти.

Эта власть обязательно сменится. Как и ее политика.

Когда? Зависит от граждан России. Только они могут этого добиться.

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