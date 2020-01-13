Фонд «Петербургская политика» оценил шансы губернаторов на отставку

Больше всего шансов уйти с поста имеют главы Архангельской и Калужской областей, Чувашской республики и Камчатского края. Вероятна также отставка губернаторов Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда «Петербургская политика».

В преддверии региональных выборов 2020 года наиболее вероятным кандидатом на отставку, по мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, является руководитель Архангельской области Игорь Орлов. Его позицию ослабляют протесты вокруг строительства мусорного полигона в Шиесе. Также высоки шансы сменить пост у Михаила Игнатьева (Чувашия), Анатолия Артамонова (Калужская область) и Владимира Илюхина (Камчатка).

Виноградов считает, что показательные замены могут пройти после послания президента Федеральному собранию, в котором акцент будет делаться на уровне жизни россиян.

Политолог Виталий Иванов, а также близкий к администрации президента источник «Ъ», считает что у Владимира Илюхина есть шанс остаться губернатором Камчатского края, так как в этом регионе рейтинги власти не так плохи. Зато в группе риска, по мнению Иванова, может оказаться Сергей Ситников из Костромской области (о плохом здоровье которого ходят слухи) и губернатор Ростовской области Василий Голубев (у которого много проблем с местными силовиками).

Источник «Ъ» в администрации президента говорит, что о заменах можно будет говорить не раньше мартовских социологических замеров. Другой источник утверждает, что на этот раз «замен ради замен» не будет. По словам еще одного информатора, для ряда регионов уже выбраны новые кандидаты и отставки произойдут в конце февраля.