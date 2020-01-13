Ушел из жизни режиссер Константин Бромберг

Режиссер Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи», ушел из жизни в США в Детройте в возрасте 80 лет, сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — написал он.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Широкую известность ему принесла работа в художественном кинематографе, отмечает ТАСС. Дебютной для него стала короткометражная картина «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968). Большую популярность получил детский фильм «Приключения Электроника» по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, телепремьера которого состоялась в 1980 году. 31 декабря 1982 года на Центральном телевидении была впервые показана музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга «Чародеи», снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких.