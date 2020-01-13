Хаджимба объяснил свой уход с поста президента Абхазии

Сложивший с себя полномочия президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к народу страны и объяснил свое решение уйти с поста необходимостью не допустить дальнейшее противостояние в абхазском обществе. Об этом сообщает «Интерфакс».

9 января в столице Абхазии начались волнения. Недовольные переизбранием Рауля Хаджимбы граждане начали штурм администрации президента. 12 января президент заявил, что уходит в отставку. Новые выборы пройдут 22 марта.

«Хочу выразить благодарность всем, кто понимал и поддерживал меня, проявлял принципиальность в нашем общем деле, — сказал Хаджимба в обращении к народу Абхазии. — Нам удалось многое сделать за последние пять лет, это результат наших совместных с вами усилий. Но не решенных проблем тоже не мало. Я по этим вопросам, волнующим наше общество, выражал свое мнение открыто неоднократно. Был и остаюсь сторонником того, чтобы и выборы, и остальные политические процессы происходили в соответствии с Конституцией и законами нашей страны. Иной путь губителен для молодого абхазского государства».