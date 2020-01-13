Три британских офшора будут передавать налоговой службе данные о счетах россиян

Острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах. Как пишет РБК, это важно как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, так и в контексте ослабления валютного контроля.

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что он открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией. В конце 2019 года Федеральная налоговая служба обновила перечень стран — участниц автоматического обмена. Из него исчезли Великобритания, а также острова Мэн, Гернси, Джерси и Литва. Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, служба вернет их в список сотрудничающих стран.