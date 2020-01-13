Россияне ждут массовых протестов и отставок в правительстве

2020 год ознаменуется громкими коррупционными скандалами, отставками министров и массовыми протестами, считает большинство респондентов «Левада-центра». Как пишут «Ведомости», скандалов и отставок ожидают 66% (максимум с 2013 года), массовых протестов — 45% (рост на 1 п. п. за последний год и на 10 п. п. — за два года). Снизились за год ожидания экономического кризиса (на 8 п. п. до 49%), вооруженных конфликтов с соседними странами (на 11 п. п. до 23%) и войны с США или НАТО (на 5 п. п. до 14%).

63% опрошенных (на 5 п. п. больше, чем в 2019 году) счита­ют, что новый год будет лучше предыдущего, 55% (против 63%) опасаются, что 2020 год будет напряженным для политики, а напряженности в экономике ожидают 57% (год назад — 65%). При этом 65% россиян — максимум с 2013 года — полагают, что 2020 год будет спокойным для них лично и их семей.