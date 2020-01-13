СК: причиной убийства журналистов в ЦАР был грабеж

Российские следователи считают, что причиной убийства журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральной африканской республике был грабеж. Об этом заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал в интервью газете «КоммерсантЪ».

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — заявил он.

Краснов говорит, что когда 30 июля 2018 года съемочная группа выехала в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной, их по пути остановили для проверки документов и предупредили, об опасности ночной поездки по территории страны. Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники журналисты были убиты.

Расследовательский центр «Досье» ранее писал, что убийство было тщательно спланировано, а за съёмочной группой следили с момента приезда в страну. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР для съемки фильма-расследования о ЧВК «Вагнера».