Вечерний Муссолини

«Я вам одно скажу: по части баб Муссолини — будь здоров!»

«Амаркорд», Федерико Феллини, Тонино Гуэрра, 1973

«Итальянский фашизм (Муссолини) складывался из культа харизматического вождя, из корпоративности, из утопической идеи о судьбоносности Рима, из империалистической воли к завоеванию новых земель, из надсадного национализма, из выстраивания страны в колонну по два, одевания всех в черные рубашки, из отрицания парламентской демократии, из антисемитизма».

Умберто Эко, «Пять эссе на темы этики», 1997

Андрей Колесников.

Бенито Муссолини стремительно, как одышливо бегущие отряды фашистской милиции в «Амаркорде» Федерико Феллини, ворвался в российское медиа-пространство откуда не ждали: из вполне проходного и совсем не нового фильма «Муссолини. Закат» телеведущего Владимира Соловьева, известного также как «вечерний М…». Главный персонаж там сам Соловьев, который с разных сторон подносит к себе свет-мой-зеркальце и искренне любуется собой и своим образом на берегу озеро Комо. Чем, впрочем, действительно напоминает напыщенного и надутого Муссолини. Пикантность ситуации в том, что сравнение нынешнего российского режима с муссолиниевским было спровоцировано постом публициста с канала Russia Today Игоря Молотова, посмотревшего фильм Соловьева и похвалившего телеведущего за реабилитацию Дуче. Очень своевременное кино: «Владимир Соловьев сделал очень нужный фильм. Нужный прежде всего потому, что у нас Дуче считают маньяком и не понимают, что фашизм и ублюдочный нацизм — разные вещи. Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому частично сегодня идёт Россия».

В постели с Дуче

«Слово “фашизм”, — рассуждает телеведущий, — зачастую мешает присмотреться к фигуре этого человека…» Правда, для начала следует присмотреться к фигуре (во всех смыслах слова) последней любовницы Муссолини Клары Петаччи. Точнее, к ее лицу. Соловьев показывает лицо настоящей красавицы, только до боли знакомое. Это не Петаччи, при всем к ней уважении. Это Элизабет Тейлор. Может, конечно, Муссолини к ней и присматривался, поскольку она дебютировала в кино в 10-летнем возрасте в 1942 году, но обстоятельства времени и места исключают ее участие в интимной жизни диктатора.

Собственно, сам фильм рассказывает о том, что казнен был в Милане не диктатор, а его двойник. А сам Дуче тихо смылся в Латинскую Америку. Это такой же фейк, как и лицо Петаччи. А идеологический фейк — трогательные рассуждения о чрезвычайной мягкости, чтобы не сказать — полезности итальянского фашизма.

«Муссолини, — говорит Соловьев, — объединил Италию идеей великого античного прошлого». Собственно, великим прошлым объединяют страны все автократы. Легитимация путинского режима строится в основном на великой советской истории, наследником которой удивительным образом оказывается лично глава государства.

Как говорит один из проинтервьюированных Соловьевым в фильме пикейных жилетов почтенного возраста, при Муссолини был порядок и он умер как социалист, потому что был за народ. Тоже очень по-автократически. Идея порядка, его восстановления, как и восстановления величия в форме вставания с колен после унижения (будь то Первая мировая или развал СССР) роднит всех лидеров персоналистского типа. И возрождать «порядок» — дело хорошее, как учит нас кино про Муссолини и рассуждения молодого человека с канала г-жи Симоньян.

В итальянском фашизме, как и в испанском фалангизме, как и в германском нацизме мы узнаем сталинский режим — даже ритуальная составляющая, от пионеров до парадов, у всех этих политических систем схожа до деталей. Как и всеобщее поклонение диктатору, тотальное подчинение, верность идеям. С той лишь разницей, что фашизм и нацизм были антикоммунистическими и антибольшевистскими, при этом антилиберальными и антимасонскими движениями. С идеологией лучше дела обстояли у нацистов, это правда, итальянский фашизм был более эклектичен и в большей степени строился на эмоциональных и плохо разжеванных полуфабрикатных месседжах: культ традиции — да, это черта всех фашизмов, но и культ молодости — такое же неотъемлемое свойство. В том же «Амаркорде» учительница Леонардис говорит: «Это изумительно… такой энтузиазм… он (Дуче. — А.К.) делает нас юными и в то же время древними-предревними. Юными — потому что фашизм омолодил нашу кровь своими светлыми идеалами… Древними — потом что… никогда еще так глубоко, как сейчас, мы не чувствовали себя сыновьями и дочерьми Рима».

В итальянском фашизме, как и в испанском фалангизме, как и в германском нацизме мы узнаем сталинский режим — даже ритуальная составляющая, от пионеров до парадов, у всех этих политических систем схожа до деталей

Gleichshaltung — полное обволакивание лояльностью к режиму всего народа, корпоративизация — помещение любой социальной, возрастной и гендерной группы в ту или иную организацию, новый дух — «порыва и поэзии», в итальянском случае начиная с Д’Аннунцио, — это все фашизоидные черты. Существует легенда, возможно, близкая к правде: в 1919 или 1920 году, принимая делегацию итальянских социалистов, Ленин выразился в том смысле, что коллеги из Италии «упустили» или «проглядели» Муссолини: «Это смелый человек, он бы привел вас к победе!» Никкола Бомбачи, старый друг Муссолини, сначала коммунист, потом фашист, затем автор конституции Итальянской социальной республики (она же республика Сало, известная по фильму Пазолини), марионеточного режима, возникшего после оккупации немцами северной Италии и спасения Муссолини «человеком со шрамом» Отто Скорцени, утверждал, что в таком же духе высказывался и Троцкий.

«Смелый человек» (прямо как, согласно фразе того же Ленина, один «чудесный грузин») был невероятно гибким и адаптивным, что проявилось еще до того, как 23 марта 1919 года в особняке на миланской площади Сан-Сеполькро, 3, было создано первое «фашо» Милана. Муссолини выступал и как националист, и как защитник рабочих, и в то же время первое собрание «фашо» проходило в помещении, предоставленном Миланским торгово-промышленным клубом. Джаспер Ридли, биограф Муссолини, отмечал, что Дуче умело скакал на двух лошадях — респектабельном консерватизме и революционном фашизме. При этом еще в 1923 году Муссолини мог рассуждать о том, что государственный контроль над экономикой фатален для экономического развития любой страны. Но в то же время: государство и индивид — это одно и то же; «итальянский народ не требовал доселе от меня никакой свободы», он просил — «избавьте нас от бараков». Знаменитый сменовеховец Николай Устрялов, посвятивший целую книгу итальянскому фашизму, цитировал одного из фашистских лидеров: «Чистота и порядок на улицах — разве это не программа?» В этом месте еще положено вспоминать об автобанах, которые строил Гитлер, дорогах, которые сооружал Муссолини, индустриализации, которую провел Сталин.

Молодость и ЧК

Но главное — идея молодости. «Хорст вессель» нацистов. Giovinezza («Молодость») — муссолиниевский гимн. Молодежные организации и ячейки. Фашистским выкриком «Эйя! Эйя! Алала!» и ликторским пучком начинали кормить итальянцев едва ли не одновременно с молоком матери: piccolo Camicie Nere — маленькие чернорубашечники должны были превратиться в солдат, готовых умереть per Benito Mussolini. «Молодые силы войны и победы», Battaglioni del Duce, следовали в Эфиопию и в Ливию. И, кстати, первые расовые законы были приняты как раз по поводу этих двух стран: в частности, сексуальные связи итальянцев с местными представительницами женского пола были строго наказуемы.

Фашистских боссов, заказывавших погромы, избиения и убийства, самым резонансным из которых стало убийство депутата-социалиста Матеотти в 1924 году, по аналогии со сталинским органом в народе называли «ЧК». Аналогия более чем точная

Муссолини не был антисемитом. Но фашистский режим по природе своей должен был стать антисемитским и ксенофобским. В романе «Таинственное пламя царицы Лоаны» Умберто Эко вспоминал учебник 5-го класса времен своего детства, где о евреях сказано — опасайтесь этого коварного племени, «внедряющегося среди арийцев». И картинки из журналов: злобный еврей на фоне статуи Свободы и небоскребов, развеселый негр, обнимающий за талию Венеру Милосскую, на которой накарябана ее цена — 2 доллара. «На картинке женщина в британском кепи, распущенного вида (только листы «Таймс», словно балетная пачка, прикрывали ее наготу), стояла перед зеркалом и любовалась, как Times, отражаясь задом наперед, читается Semit». В 1938 году были приняты антисемитские законы, в том числе изгонявшие определенные категории евреев из Италии, итальянцам было запрещено вступать в брак с евреями и другими неарийцами. С 1943 года начались депортации евреев в концентрационные лагеря в Польше. Иудаизм, писал Дуче Гитлеру, это «болезнь, которую надо лечить огнем и мечом».

Вопреки утверждениям Соловьева, итальянский фашизм не был мягким режимом — он держался на устрашении, на безнаказанности чернорубашечников, которые терроризировали население. Есть кино про все это получше соловьевского, например, «Конформист» Бернардо Бертолуччи или «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи.

Фашистских боссов, заказывавших погромы, избиения и убийства, самым резонансным из которых стало убийство депутата-социалиста Матеотти в 1924 году, по аналогии со сталинским органом в народе называли «ЧК». Аналогия более чем точная.

Чай с Путиным

Ну, а теперь перенесемся в наши дни и на нашу территорию. Построен ли в России режим, схожий с муссолиниевским, по которому, как заметил юный публицист канала г-жи Симоньян, «частично идет Россия»? Элементы корпоративизма, легитимации через историческую политику, национализм, империализм и изоляционизм, государственный капитализм, политический авторитаризм, отсутствие ротации власти, режим личной власти, фиктивные демократические институты — все это присутствует. Больше того, такую эволюцию несложно было предсказать.

И здесь мне придется обратиться к собственному опыту. Ровно 20 лет назад, в январе 2000 года, когда после новогоднего обращения Ельцина Путин окончательно закрепился во власти и уверенно двигался к президентским выборам на идее восстановления того самого порядка, я опубликовал в газете «Ведомости» статью «Чай с Путиным» — с вполне очевидной аллюзией на фильм Дзефирелли о приходе фашистов к власти «Чай с Муссолини». Проще процитировать самого себя, чем объяснять детали: «Флоренция, 1934 г. Место и время действия вышедшего в прошлом году на экраны фильма Франко Дзефирелли "Чай с Муссолини". Английские дамы очарованы итальянским диктатором. Пожилая вдова бывшего посла Британии, яростная поклонница дуче, после начала фашистских погромов добивается приема у Муссолини и получает от него гарантии того, что все останется как прежде. Фотография чаепития с диктатором помещается на самом видном месте в ее комнате. Но и это не спасает английских старух от мягкой депортации из Флоренции и заключения под стражу.

Правые публицисты с пафосом рассуждают о надеждах, которые связаны с именем Путина, и говорят, что теперь осталась самая малость — вооружить его либеральной идеологией — и он будет наш

Правые российские политики и правые журналисты образца 2000 г. сильно напоминают британских пожилых леди, которые не в состоянии поверить в худшее — потому что у них есть фотография с соответствующего чаепития. Старуха пила чай с Муссолини. Он обещал ей демократию вообще и безопасность в частности.

Кириенко подарил Путину экономическую программу СПС. Акт передачи записан на видеопленку.

Молодые силы войны и победы успешно выступают на выборах.

Правые публицисты с пафосом рассуждают о надеждах, которые связаны с именем Путина, и говорят, что теперь осталась самая малость — вооружить его либеральной идеологией — и он будет наш… Раймон Арон, тонкий исследователь всех возможных режимов, писал, что режим, "стремящийся к либерализму без демократии", именно поэтому не имеет возможности стать либеральным».

Кто теперь скажет, что все произошло не так, как я «накаркал» в январе 2000 года, два десятилетия тому назад?

Так что Соловьев с юношей с канала г-жи Симоньян выступили как нельзя кстати, как нельзя вовремя.

Вечерний Муссолини идет к вам.

Фото: pbs.twimg.com