Цай Инвэнь победила на выборах в Тайване

Избиратели Тайваня проголосовали за Цай Инвэнь, выступающую за независимость страны, на должность президента. Итоги выборов стали упреком для Пекина и его попыткам заставить Тайвань присоединиться к Китаю, пишет The Guardian.

За Инвэнь было отдано 8 млн голосов — наибольшее количество из набранных одним кандидатом с начала проведения прямых выборов в 1996 году. В итоге Цай легко победила своего противника Хань Гоюя, партия которого предлагала более тесное сотрудничество с Китаем.

Всего в президентских и парламентских выборах приняло участие более 14 млн граждан Тайваня. Демократическая прогрессивная партия Цай Инвэнь также сохранила большинство мест в законодательном органе. При этом в промежуточных выборах 2018 года уровень поддержки партии был значительно ниже, но сейчас на стороне сторонников независимости оказались ошибки оппозиции, медленный рост экономики и ситуация с массовыми протестами в Гонконге, которые стали примером того, что может случиться под властью Китая.

Почему результаты выборов в Тайване важны

В преддверии выборов Китай дважды пускал свой новый авианосец через Тайваньский пролив, и избиратели восприняли это как попытку запугивания. В прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин не исключает применения силы для установления своей власти над Тайванем. Во время первого срока президентства Цай Инвэнь Пекин прекратил диалог с Тайванем, убедил нескольких стран отказаться от признания республики и запретил для китайцев самостоятельные туристические поездки.

«Этот результат выборов имеет дополнительное значение. Они показали, что когда под угрозой оказывается наш суверенитет и демократия, тайваньцы будут еще громче кричать о нашей решимости, — заявила Цай. — На каждых президентских выборах Тайвань показывает, насколько мы дорожим своим свободным демократическим образом жизни и насколько мы дорожим своей нацией».

Хань Гоюй — кандидат-популист от партии Гоминьдан, которого сравнивали с Дональдом Трампом и победу которого на выборах предпочел бы видеть Пекин, заявил, что он «недостаточно усердно работал» для победы.

«Что бы ни случилось, я все еще надеюсь увидеть объединенный Тайвань… Я призываю президента Цай Инвэнь сосредоточиться на том, чтобы дать людям безопасную и счастливую жизнь», - сказал он. Перед выборами ему пришлось отказаться от призывов к более тесным отношениям с Китаем, так как от них он терял популярность.

Сторонники Цай Инвэнь говорят, что результат выборов — доказательство зрелости тайваньской демократии. За несколько недель до голосования страна начала бороться с огромным количеством фальшивых новостей и дезинформации, в которых обвинили Китай. Некоторые избиратели при этом говорят, что Хань сам жертва клеветы из СМИ, а Тайвань стал чрезмерно политизированным. Многие назвали выборы противостоянием поколений, причем пожилые избиратели поддержали политику Ханя и партии Гоминьдан по установлению более тесных экономических связей с Китаем. Молодые тайваньцы склонились к Цай, которая активно выступает с обещаниями защитить тайваньскую демократию.

Тайвань попал под военное правление партии Гоминьдан, ранее управляющей Китаем, после того как его лидеры бежали из страны в 1949 году. Но после того как в 1987 году военное положение было отменено, Тайвань стал одной из самых динамичных демократий в Азии. Однако независимость государства признают всего 15 других стран.

Реакция Китая

Государственный совет Китая по делам Тайваня заявил, что Пекин «решительно выступает против любых сепаратистских попыток независимости Тайваня и поддерживает мирное воссоединение. А цензура Китая заблокировала некоторые обсуждения тайваньской предвыборной гонки на китайском сервисе микроблогов Weibo. Узнав о победе Цай, пользователи интернета начали оставлять гневные комментарии, обвиняя местные СМИ в введении в заблуждение.

«Мы не можем видеть реальную информацию, поэтому результаты выборов на Тайване и в Гонконге всегда неожиданны», - написал один из пользователей.