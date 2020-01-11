Суд отменил итоги выборов в Абхазии

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью президентских выборов. В соответствии с постановлением будет назначено новое голосование, передает «Интерфакс».

Решение суда уже вступило в законную силу, но пресс-служба президента Абхазии заявила о намерении обжаловать его: «Считаем необходимым заявить, что данное определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Принятие решения происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации президента и фактического осадного положения здания Верховного суда. При таком давлении говорить о том, что у Верховного суда Абхазии были условия для вынесения объективного решения, не приходится».

Ранее оппозиция, уверяя, что Хаджимба в результате второго тура голосования не набрал большинства голосов, устроила митинг и взяла штурмом здание администрации президента. Парламент для смягчения обстановки принял решение о просьбе к президенту сложить полномочия, но тот отказался.