США конкретизировали санкции против Ирана

Вашингтон вводит против Тегерана секторальные санкции, затрагивающие добывающий сектор экономики, строительство, производство металла и текстиля. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает РБК.



Санкции вводятся в качестве ответа на ракетный удар Ирана по американским базам и «силам союзников». Помимо санкций против отдельных секторов экономики, будут введены также индивидуальные санкции. Под санкции должны попасть 17 компаний, занимающихся производством и экспортом металла из Ирана, суда, перевозящие грузы из Исламской республики и иранские чиновники, причастные к атакам и нарушению прав человека.

Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что санкции будут введены против секретаря Верховного национального совета Ирана, командующего ополчения «Басидж» и других близких к аятолле Али Хаменеи.