Латвия предоставила убежище обвиняемому в клевете на Усманова журналисту

Журналист «Росбалта» Александр Шварев, заочно арестованный в России по обвинению в клевете на российского миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве более 3 млн рублей у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, получил политическое убежище в Латвии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката журналиста.

По словам юриста, статус беженца Швареву был предоставлен в соответствии с законом Латвии об убежище и Конвенцией ООН о беженцах. Было признано, что журналисту угрожает опасность при возвращении в Россию, а его преследование является политическим и дискриминационным.

11 ноября 2019 года Тверской суд заочно арестовал Александра Шварева. Следствие считает, что он и также объявленный в розыск Алишер Абдуллаев с июля по октябрь 2018 года разместили на нескольких сайтах заведомо ложную информацию, в которой говорилось о причастности Усманова к совершению тяжких преступлений, а с октября 2018 года Шварев совместно с Абдуллаевым и другими неустановленными лицами размещал дискредитирующую информацию о председателе совета директоров холдинга «Fincraft Resources» Кенесе Ракишеве. При этом журналист и Абдуллаев якобы требовали от пресс-службы бизнесмена $50 тыс. за прекращение распространения ложных сведений. Шварев обвинения отрицает.