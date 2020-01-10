Сумма штрафов «Мемориала» достигла 4,5 млн рублей

Суд оштрафовал «Международный Мемориал» на 300 тыс. рублей по закону об «иностранных агентах» из-за отсутствия маркировки в паблике «ВКонтакте» «1968. Год прав человека».

«Это 22-й рассмотренный протокол из 28-ми, выписанных Роскомнадзором. Сумма штрафов, назначенных «мемориальским» организациям по части 2 статьи 19.34 КоАП, достигла 4 млн 500 тысяч. рублей», — сообщили «Медиазоне» в пресс-службе «Международного Мемориала».

В «Мемориале» назвали маркировку «иностранный агент» «унизительной и противоречащий сути деятельности» организации: «Мемориал» не является ничьим агентом. Его функция — сохранение памяти о репрессиях советского периода».