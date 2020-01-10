Демонстранты завладели оружием в здании администрации президента Абхазии

Демонстранты захватили здание администрации президента Абхазии, они вскрыли там оружейные комнаты государственной службы охраны и завладели оружием. Об этом «Интерфаксу» сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухаммед Килба. По его словам, власти пока не планируют силовой операции, «но такие меры не исключаются в будущем. Все зависит от развития ситуации и результатов переговоров, которые, возможно, пройдут в ближайшее время».

Президент Абхазии Рауль Хаджимба по-прежнему исполняет свои полномочия, работает правительство и все структуры государственной власти. В связи с беспорядками силовые ведомства переведены на усиленный режим несения службы.

9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Они призвали главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку. Парламент принял обращение к президенту с просьбой добровольно сложить полномочия, но он отказался. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших выборах Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов.