В Тихом океане США разместят спецгруппу для противодействия Китаю и России

Армия США намерена разместить в Тихом океане специальную оперативную группу, которая сможет оказать противодействие Китаю и России и вести информационные, электронные, кибернетические и ракетные операции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра армии США Райана Маккарти.

Подразделение также сможет поражать наземные и морские цели высокоточным оружием, таким как гиперзвуковые ракеты. Группе будут помогать спутники-шпионы, выведенные на низкую околоземную орбиту.

Пока неясно, насколько быстро спецгруппа будет размещена. Базироваться она предположительно будет на островах к востоку от Тайваня и Филиппин. По словам Маккарти, данный шаг позволит «нейтрализовать все инвестиции, сделанные Китаем и Россией».