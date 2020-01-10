В Boeing опубликовали переписку сотрудников о самолете 737 MAX

Сообщения своих сотрудников с критикой 737 MAX опубликовала компания Boeing. В декабре 2019 года версия переписок без купюр была передана в Конгресс США и в Федеральное агентство гражданской авиации. Представители компании называют высказывания сотрудников «абсолютно неприемлемыми», передает «Голос Америки».

Один из сотрудников в апреле 2017 года, жалуясь на качество компьютерной системы управления полетом самолетов серии 737 MAX коллеге, сказал, что это «самолет, сконструированный клоунами, которыми, в свою очередь, руководят обезьяны».

В ноябре 2015 года другой сотрудник отмечал, что регулирующие органы, вероятно, потребуют разработки симулятора, который будет использоваться во время отработки определенного типа аварийных ситуаций, возникающих в кабине самолета. Он писал, что компания «будет очень сильно этому противостоять» и «нам, скорее всего, понадобится поддержка на самых высоких уровнях, когда настанет время для окончательной договоренности».

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта 2019 года после двух авиакатастроф. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air. В декабре 2019 года Boeing решила приостановить производство 737 MAX.